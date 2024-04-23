Воздушная тревога в Украине — какая опасность
23 апреля 2024 17:33
Ракета в небе. Фото: скриншот
Воздушную тревогу в некоторых областях Украины объявили вечером, 23 апреля. Речь идет о Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
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Воздушная тревога в Украине
В настоящее время существует угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
Сейчас карта тревог имеет такой вид:
Напомним, армия России 23 апреля обстреляла город Харьков. Враг атаковал частный сектор Салтовского района.
Также оккупанты ударили по Днепровскому району. В результате атаки врага пострадали четыре человека.
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