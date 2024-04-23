Вибухи в Дніпрі — в ОВА повідомили про постраждалих
Російські загарбники у вівторок, 23 квітня, вдарили по Дніпровському району. Внаслідок атаки ворога постраждали четверо людей.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegtam.
Російський обстріл Дніпра
"Через ракетну атаку постраждали, попередньо, четверо людей. Троє чоловіків — 34, 48 і 70 років. Та 72-річна жінка", — розповів Лисак.
За його словами, всі госпіталізовані у стані середньої тяжкості.
Внаслідок російської атаки сталися два займання.
Нагадаємо, вибухи в Дніпрі пролунали вдень, 23 квітня. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.
Також російські окупанти 23 квітня обстріляли селище Приколотне в Харківській області. Під ударом ворога опинився олійний завод.
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