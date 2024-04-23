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Вибухи в Дніпрі — в ОВА повідомили про постраждалих

23 квітня 2024 15:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вибухи в Дніпрі — в ОВА повідомили про постраждалих
Наслідки російського обстрілу Дніпра. Фото архівне: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські загарбники у вівторок, 23 квітня, вдарили по Дніпровському району. Внаслідок атаки ворога постраждали четверо людей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegtam.

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"Через ракетну атаку постраждали, попередньо, четверо людей. Троє чоловіків — 34, 48 і 70 років. Та 72-річна жінка", — розповів Лисак.

За його словами, всі госпіталізовані у стані середньої тяжкості. 

Внаслідок російської атаки сталися два займання.

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Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи в Дніпрі пролунали вдень, 23 квітня. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Також російські окупанти 23 квітня обстріляли селище Приколотне в Харківській області. Під ударом ворога опинився олійний завод.

війна
вибух
Дніпро
Україна
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окупанти
ракетний удар

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