Повітряна тривога в Україні — яка загроза

Ракета в небі. Фото: EPA

Повітряну тривогу ввечері, 29 квітня, оголосили у деяких областях України. Йдеться про Полтавську, Харківську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Миколаївську, Запорізьку та Херсонську.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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Наразі спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.

До того ж окупанти запустили ракету з Азовського моря у напрямку Дніпра.

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині!" — йдеться у повідомленні.

Дописи Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, росіяни двічі за день обстріляли Нікопольщину. При цьому ворог застосовував важку артилерію.

Також російські окупанти продовжують обстрілювати Херсонську область керованими авіаційними бомбами. Ворог знищує соціальну інфраструктуру, зокрема навчальні заклади.