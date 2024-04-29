Повітряна тривога в Україні — яка загроза
Повітряну тривогу ввечері, 29 квітня, оголосили у деяких областях України. Йдеться про Полтавську, Харківську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Миколаївську, Запорізьку та Херсонську.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Повітряна тривога в Україні
Наразі спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.
До того ж окупанти запустили ракету з Азовського моря у напрямку Дніпра.
"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині!" — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, росіяни двічі за день обстріляли Нікопольщину. При цьому ворог застосовував важку артилерію.
Також російські окупанти продовжують обстрілювати Херсонську область керованими авіаційними бомбами. Ворог знищує соціальну інфраструктуру, зокрема навчальні заклади.
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