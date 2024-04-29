Воздушная тревога в Украине — какая угроза

Ракета в небе. Фото: EPA

Воздушную тревогу вечером, 29 апреля, объявили в некоторых областях Украины. Речь идет о Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Херсонской.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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В настоящее время наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Есть угроза применения авиационных средств поражения.

К тому же оккупанты запустили ракету из Азовского моря в направлении Днепра.

"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине!" — говорится в сообщении.

Посты Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, россияне дважды за день обстреляли Никопольский район. При этом враг применял тяжелую артиллерию.

Также российские оккупанты продолжают обстреливать Херсонскую область контролируемыми авиационными бомбами. Враг уничтожает социальную инфраструктуру, в частности, учебные заведения.