Повітряна тривога в Україні вдень 10 червня

Ракета в небі. Фото: EPA

Повітряну тривогу у деяких областях України оголосили вдень, 10 червня. Йдеться про Черкаську, Полтавську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську, Одеську, Запорізьку та Донецьку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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Наразі існує загроза застосування балістичного озброєння з Криму.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, минулої доби російські загарбники атакували Харківську область. Внаслідок ворожої атаки в регіоні пошкоджені приватні будинки і згоріли автомобілі. Відомо про постраждалу жінку.

Також протягом доби ворог атакував міста і селища Херсонщини. Внаслідок російських атак по житлових кварталах пошкоджено два приватні будинки та поранено двох людей.