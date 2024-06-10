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Повітряна тривога в Україні — яка загроза

10 червня 2024 12:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Повітряна тривога в Україні вдень 10 червня
Ракета в небі. Фото: EPA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Повітряну тривогу у деяких областях України оголосили вдень, 10 червня. Йдеться про Черкаську, Полтавську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську, Одеську, Запорізьку та Донецьку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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Повітряна тривога в Україні

Наразі існує загроза застосування балістичного озброєння з Криму.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, минулої доби російські загарбники атакували Харківську область. Внаслідок ворожої атаки в регіоні пошкоджені приватні будинки і згоріли автомобілі. Відомо про постраждалу жінку.

Також протягом доби ворог атакував міста і селища Херсонщини. Внаслідок російських атак по житлових кварталах пошкоджено два приватні будинки та поранено двох людей.

Україна
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повітряна тривога

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