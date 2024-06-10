Повітряна тривога в Україні вдень 10 червня

Повітряна тривога в Україні — яка загроза
Повітряну тривогу у деяких областях України оголосили вдень, 10 червня. Йдеться про Черкаську, Полтавську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську, Одеську, Запорізьку та Донецьку.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Повітряна тривога в Україні
Наразі існує загроза застосування балістичного озброєння з Криму.
Карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, минулої доби російські загарбники атакували Харківську область. Внаслідок ворожої атаки в регіоні пошкоджені приватні будинки і згоріли автомобілі. Відомо про постраждалу жінку.
Також протягом доби ворог атакував міста і селища Херсонщини. Внаслідок російських атак по житлових кварталах пошкоджено два приватні будинки та поранено двох людей.
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