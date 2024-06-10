Воздушная тревога в Украине днем 10 июня

Воздушная тревога в Украине — какая угроза
Воздушную тревогу в некоторых областях Украины объявили днем, 10 июня. Речь идет о Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Запорожской и Донецкой.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Воздушная тревога в Украине
В настоящее время существует угроза применения баллистического вооружения из Крыма.
Карта тревог выглядит так:
Напомним, за прошедшие сутки российские захватчики атаковали Харьковскую область. В результате вражеской атаки в регионе повреждены частные дома и сгорели автомобили. Известно о пострадавшей женщине.
Также в течение суток враг атаковал города и поселки Херсонщины. В результате российских атак по жилым кварталам повреждены два частных дома и ранены два человека.
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