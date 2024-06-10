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Воздушная тревога в Украине — какая угроза

10 июня 2024 12:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Воздушная тревога в Украине днем 10 июня
Ракета в небе. Фото: EPA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Воздушную тревогу в некоторых областях Украины объявили днем, 10 июня. Речь идет о Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Запорожской и Донецкой.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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Воздушная тревога в Украине

В настоящее время существует угроза применения баллистического вооружения из Крыма.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, за прошедшие сутки российские захватчики атаковали Харьковскую область. В результате вражеской атаки в регионе повреждены частные дома и сгорели автомобили. Известно о пострадавшей женщине.

Также в течение суток враг атаковал города и поселки Херсонщины. В результате российских атак по жилым кварталам повреждены два частных дома и ранены два человека.

Украина
оккупанты
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ракета
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