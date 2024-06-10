Окупанти знову обстріляли Херсонщину — є постраждалі

Пошкоджений будинок на Херсонщині. Фото: ілюстративне, Херсонська ОВА

Протягом доби ворог атакував міста і селища Херсонщини. Внаслідок російських атак по житловим кварталам пошкоджено два приватні будинки. Також відомо про двох поранених мешканців.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у понеділок, 10 червня.

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Минулої доби Херсонська область опинилася під ворожим вогнем та авіаударами. Окупанти обстрілювали житлові квартали населених пунктів, відомо про пошкодження двох приватних будинків. Також у регіоні постраждало двоє осіб.

Голова Херсонської ОВА повідомив, що російські військові обстрілювали Іванівку, Олександрівку, Велетенське, Янтарне, Томину Балку, Молодецьке, Берислав, Дудчани, Осокорівку, Качкарівку, Республіканець та місто Херсон.

Допис Прокудіна. Фото: скриншот

Українські військові продовжують успішно ліквідовувати російських окупантів та ворожу техніку. Так, протягом минулої доби армія противника зменшилася на 1190 солдатів.

Ми писали, що російські окупанти впродовж доби вдарили 523 рази по Запорізькій області. Під ударом противника опинилися вісім населених пунктів.