Взрывы в Украине сейчас 4 апреля – что известно

Шахеды в небе. Иллюстративное фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине в ночь на четверг, 4 апреля, прозвучала в 00:16. Под угрозой оказались три области Украины.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Воздушная тревога 4 апреля. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине 4 апреля

Отмечается, что тревога введена в трех регионах Украины.

А именно:

Харьковской,

Сумской,

Луганский.

Как пишут мониторинговые паблики, на данный момент есть угроза применения БпЛА типа "Shahed" с северного направления.

По состоянию на 00:19 вражеские "шахеды" двигаются в направлении Богодуховского района Харьковщины.

Движение БПЛА. Фото: скриншот

Напомним, что российские кафиры атаковали Каменское Днепропетровской области в субботу, 30 марта. В результате обстрела погиб 36-летний мужчина.

Также на днях взрывы раздались на Закарпатье: силы ПВО сбили российскую ракету над Буковелем.