Взрывы в Украине сейчас 4 апреля – что известно

Воздушная тревога в Украине — какие области в опасности
Воздушная тревога в Украине в ночь на четверг, 4 апреля, прозвучала в 00:16. Под угрозой оказались три области Украины.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Воздушная тревога в Украине 4 апреля
Отмечается, что тревога введена в трех регионах Украины.
А именно:
- Харьковской,
- Сумской,
- Луганский.
Как пишут мониторинговые паблики, на данный момент есть угроза применения БпЛА типа "Shahed" с северного направления.
По состоянию на 00:19 вражеские "шахеды" двигаются в направлении Богодуховского района Харьковщины.
Напомним, что российские кафиры атаковали Каменское Днепропетровской области в субботу, 30 марта. В результате обстрела погиб 36-летний мужчина.
Также на днях взрывы раздались на Закарпатье: силы ПВО сбили российскую ракету над Буковелем.
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