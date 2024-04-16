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Повітряна тривога в Україні — яким областях загрожує ракетний обстріл

16 квітня 2024 09:46
оновлено: 09:52
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Козюк Тетяна
редактор
Повітряна тривога в Україні — яким областях загрожує ракетний обстріл
Ракета у небі. Фото ілюстративне: ARMYINFORM
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Україні оголосили повітряну тривогу у низці областей вранці, 16 квітня. Небезпека пов'язана із загрозою ракетного обстрілу. 

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ. 

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08:57 у ПС ЗСУ повідомили про активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні, через що існувала потенційна загроза через застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. 

09:44 згодом Сумську, Полтавську та Чернігівську області попередили про загрозу ракетного обстрілу. Разом з тим тривогу оголосили у Харківській та Донецькій областях. 

Повітряна тривога в Україні 16 квітня
Скриншот допису

Нагадаємо, російські загарбники продовжують тероризувати Херсон та область. Минулої доби під прицілом ворога були житлові квартали регіону та інфраструктурні об'єкти. Внаслідок російської агресії двоє людей отримали поранення. 

До слова, 15 квітня у селі Лук'янці Харківської області пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що внаслідок ворожого авіаудару постраждали шестеро осіб. 

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