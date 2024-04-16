Повітряна тривога в Україні — яким областях загрожує ракетний обстріл

Ракета у небі. Фото ілюстративне: ARMYINFORM

В Україні оголосили повітряну тривогу у низці областей вранці, 16 квітня. Небезпека пов'язана із загрозою ракетного обстрілу.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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Повітряна тривога через ракетний обстріл 16 квітня

08:57 у ПС ЗСУ повідомили про активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні, через що існувала потенційна загроза через застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

09:44 згодом Сумську, Полтавську та Чернігівську області попередили про загрозу ракетного обстрілу. Разом з тим тривогу оголосили у Харківській та Донецькій областях.

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Нагадаємо, російські загарбники продовжують тероризувати Херсон та область. Минулої доби під прицілом ворога були житлові квартали регіону та інфраструктурні об'єкти. Внаслідок російської агресії двоє людей отримали поранення.

До слова, 15 квітня у селі Лук'янці Харківської області пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що внаслідок ворожого авіаудару постраждали шестеро осіб.