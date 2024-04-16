Воздушная тревога в Украине — каким областям грозит ракетный обстрел

Ракета в небе. Фото иллюстративное: ARMYINFORM

В Украине объявили воздушную тревогу в ряде областей утром, 16 апреля. Опасность связана с угрозой ракетного обстрела.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога из-за ракетных обстрелов 16 апреля

08:57 в ВС ВСУ сообщили об активности вражеской тактической авиации на востоке и юге, из-за чего была потенциальная угроза из-за применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

09:44 впоследствии Сумскую, Полтавскую и Черниговскую области предупредили об угрозе ракетных обстрелов. Вместе с тем, тревогу объявили в Харьковской и Донецкой областях.

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Напомним, российские захватчики продолжают терроризировать Херсон и область. За прошедшие сутки под прицелом врага были жилые кварталы региона и инфраструктурные объекты. В результате российской агрессии два человека получили ранения.

К слову, 15 апреля в селе Лукьянцы Харьковской области прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что в результате вражеского авиаудара пострадали шесть человек.