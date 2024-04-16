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Воздушная тревога в Украине — каким областям грозит ракетный обстрел

16 апреля 2024 09:46
обновлено: 09:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Воздушная тревога в Украине — каким областям грозит ракетный обстрел
Ракета в небе. Фото иллюстративное: ARMYINFORM
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Украине объявили воздушную тревогу в ряде областей утром, 16 апреля. Опасность связана с угрозой ракетного обстрела.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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08:57 в ВС ВСУ сообщили об активности вражеской тактической авиации на востоке и юге, из-за чего была потенциальная угроза из-за применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

09:44 впоследствии Сумскую, Полтавскую и Черниговскую области предупредили об угрозе ракетных обстрелов. Вместе с тем, тревогу объявили в Харьковской и Донецкой областях.

Воздушная тревога в Украине 16 апреля
Скриншот поста

Напомним, российские захватчики продолжают терроризировать Херсон и область. За прошедшие сутки под прицелом врага были жилые кварталы региона и инфраструктурные объекты. В результате российской агрессии два человека получили ранения.

К слову, 15 апреля в селе Лукьянцы Харьковской области прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что в результате вражеского авиаудара пострадали шесть человек.

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война в Украине

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