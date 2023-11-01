Повітряна тривога в Україні 1 листопада — є загроза ракетного удару

Ракета в небі. Фото: google

Зранку 1 листопада в низці областей України оголосили повітряну тривогу. Українців попередили про загрозу ракетного обстрілу та закликали йти в укриття.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Повітряна тривога в Україні 1 листопада

Сьогодні зранку у Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях оголосили повітряну тривогу.

Повітряна тривога в Україні 1 листопада

У Повітряних силах попередили українців, що у всіх областях, де оголошено повітряну тривогу є загроза ракетного обстрілу.

Згодом моніторингові канали повідомили, що гучно у Миргороді, Полтавської області.

Нагадаємо, у ніч проти 1 листопада росіяни БпЛА атакували нафтопереробний завод у Кременчуці Полтавської області.