Повітряна тривога в Україні 1 листопада — є загроза ракетного удару

Повітряна тривога в Україні — є загроза ракетного удару
Зранку 1 листопада в низці областей України оголосили повітряну тривогу. Українців попередили про загрозу ракетного обстрілу та закликали йти в укриття.
Про це повідомили в Повітряних силах.
Повітряна тривога в Україні 1 листопада
Сьогодні зранку у Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях оголосили повітряну тривогу.
У Повітряних силах попередили українців, що у всіх областях, де оголошено повітряну тривогу є загроза ракетного обстрілу.
Згодом моніторингові канали повідомили, що гучно у Миргороді, Полтавської області.
Нагадаємо, у ніч проти 1 листопада росіяни БпЛА атакували нафтопереробний завод у Кременчуці Полтавської області.
Читайте Новини.LIVE!