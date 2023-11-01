Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2022 arrow Повітряна тривога в Україні — є загроза ракетного удару arrow

Повітряна тривога в Україні — є загроза ракетного удару

1 листопада 2023 09:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Повітряна тривога в Україні 1 листопада — є загроза ракетного удару
Ракета в небі. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Зранку 1 листопада в низці областей України оголосили повітряну тривогу. Українців попередили про загрозу ракетного обстрілу та закликали йти в укриття.

Про це повідомили в Повітряних силах.

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні 1 листопада 

Сьогодні зранку у Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях оголосили повітряну тривогу. 

повітряна тривога в Україні 1 листопада
Повітряна тривога в Україні 1 листопада

У Повітряних силах попередили українців, що у всіх областях, де оголошено повітряну тривогу є загроза ракетного обстрілу. 

null

Згодом моніторингові канали повідомили, що гучно у Миргороді, Полтавської області. 

null

Нагадаємо, у ніч проти 1 листопада росіяни БпЛА атакували нафтопереробний завод у Кременчуці Полтавської області. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

Люди виходять на протести: скільки Вінниця виділяє на ЗСУ - 80x80

Люди виходять на протести: скільки Вінниця виділяє на ЗСУ

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Актуальне по темі