Воздушная тревога в Украине 1 ноября — угроза ракетного удара

Ракета в небе. Фото: google

Утром 1 ноября в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Украинцев предупредили об угрозе ракетных обстрелов и призывали идти в укрытие.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Воздушная тревога в Украине 1 ноября

Сегодня утром в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине 1 ноября

В Воздушных силах предупредили украинцев, что во всех областях, где объявлена воздушная тревога, есть угроза ракетных обстрелов.

Впоследствии мониторинговые каналы сообщили, что громко в Миргороде Полтавской области.

Напомним, в ночь на 1 ноября россияне БпЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области.