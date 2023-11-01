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Воздушная тревога в Украине — есть угроза ракетного удара

1 ноября 2023 09:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Воздушная тревога в Украине 1 ноября — угроза ракетного удара
Ракета в небе. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Утром 1 ноября в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Украинцев предупредили об угрозе ракетных обстрелов и призывали идти в укрытие.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Воздушная тревога в Украине 1 ноября

Сегодня утром в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога.

воздушная тревога в Украине 1 ноября
Воздушная тревога в Украине 1 ноября

В Воздушных силах предупредили украинцев, что во всех областях, где объявлена воздушная тревога, есть угроза ракетных обстрелов.

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Впоследствии мониторинговые каналы сообщили, что громко в Миргороде Полтавской области.

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Напомним, в ночь на 1 ноября россияне БпЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области.

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