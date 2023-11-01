Воздушная тревога в Украине 1 ноября — угроза ракетного удара

Воздушная тревога в Украине — есть угроза ракетного удара
Утром 1 ноября в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Украинцев предупредили об угрозе ракетных обстрелов и призывали идти в укрытие.
Об этом сообщили в Воздушных силах.
Воздушная тревога в Украине 1 ноября
Сегодня утром в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога.
В Воздушных силах предупредили украинцев, что во всех областях, где объявлена воздушная тревога, есть угроза ракетных обстрелов.
Впоследствии мониторинговые каналы сообщили, что громко в Миргороде Полтавской области.
Напомним, в ночь на 1 ноября россияне БпЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области.
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