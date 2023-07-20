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Повітряна тривога в Україні: летять 8 бортів Ту-22м3

20 липня 2023 02:37
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога в Україні вночі 20 липня
Літак Ту-22м3. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі 20 лютого в Україні триває повітряна тривога. Вона почала ширитися близько опівночі. Наразі Повітряні сили України повідомляють про активність до 8 бортів Ту-22м3.

Новини.LIVE зібрали усю наявну на цей момент інформацію щодо цього.

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Повітряна тривога в Україні вночі 20 липня

Вночі, 20 липня у кількох областях оголошено повітряну тривогу. Мапа повітряних тривог почала "червоніти " після опівночі.

Повідомляється, що 8 бортів Ту-22м3 здійснюють політ у напрямку Чорного моря. Відтак, існує загроза пусків крилатих ракет.

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!

02:58:

Нагадаємо, вночі 20 липня у кількох областях України оголошено повітряну тривогу. Існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного напрямку.

Моніторингові канали повідомляють по вибухи в Одесі, Сумах та Запорізькій області. Місцева влада повідомляє про роботу української ППО.

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