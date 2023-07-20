Повітряна тривога в Україні: летять 8 бортів Ту-22м3
Вночі 20 лютого в Україні триває повітряна тривога. Вона почала ширитися близько опівночі. Наразі Повітряні сили України повідомляють про активність до 8 бортів Ту-22м3.
Новини.LIVE зібрали усю наявну на цей момент інформацію щодо цього.
Повітряна тривога в Україні вночі 20 липня
Вночі, 20 липня у кількох областях оголошено повітряну тривогу. Мапа повітряних тривог почала "червоніти " після опівночі.
Повідомляється, що 8 бортів Ту-22м3 здійснюють політ у напрямку Чорного моря. Відтак, існує загроза пусків крилатих ракет.
Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!
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Нагадаємо, вночі 20 липня у кількох областях України оголошено повітряну тривогу. Існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного напрямку.
Моніторингові канали повідомляють по вибухи в Одесі, Сумах та Запорізькій області. Місцева влада повідомляє про роботу української ППО.