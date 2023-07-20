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Повітряна тривога в Україні: ворог атакує дронами та ракетами

20 липня 2023 00:28
оновлено: 00:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога в Україні 20 липня: загроза ракетного обстрілу та БпЛА
Атака ворожих дронів. Фото: соцмережі
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі, 20 липня у кількох областях оголошено повітряну тривогу. Мапа повітряних тривог почала "червоніти " після опівночі. Вся головна інформація про це в нашій статті.

Про ворожу атаку повідомляють моніторингові канали

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Повітряна тривога в Україні 20 липня

Повідомляється, що у кількох областях України оголошено повітряну тривогу. Існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного напрямку.

У МВС просять також не знімати роботу ППО та перебувати в укритті.

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Мапа повітряних тривог збільшується. Наразі вона виглядає так:

Нагадаємо, вночі 19 липня ворог здійснив чергову терористичну атаку по Одесі за допомогою дронів та ракет. За попередніми даними, кількість постраждалих зросла з 6 до 10 осіб. Серед них 9-річний хлопчик.

Ми писали, що Президент Володимир Зеленський доручив військовим посилити захист людей і портової інфраструктури, а МЗС — активізувати контакти з партнерами для збільшення тиску на Росію, а також для продовження експорту українського зерна.

Також ми писали, що ціллю ворожих атак були зернові термінали та інфраструктура портів Одеса та Чорноморськ. Експерти оцінюють, що для повного відновлення пошкоджених об'єктів знадобиться принаймні рік. 

У порту Чорноморська також було знищено 60 000 тонн зерна. Воно мало бути завантажене на великотоннажне судно і відправлене зерновим коридором ще 60 днів тому.

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