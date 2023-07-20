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Воздушная тревога в Украине: летят 8 бортов Ту-22м3

20 июля 2023 02:37
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога в Україні вночі 20 липня
Самолет Ту-22м3. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью 20 февраля в Украине продолжается воздушная тревога. Она начала распространяться около полуночи. Воздушные силы Украины сообщают об активности до 8 бортов Ту-22м3.

Новини.LIVE собрали всю имеющуюся на данный момент информацию по этому поводу.

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Воздушная тревога в Украине ночью 20 июля

Ночью, 20 июля в нескольких областях объявлена воздушная тревога. Карта воздушных тревог начала "краснеть" после полуночи.

Сообщается, что 8 бортов Ту-22м3 совершают полет в направлении Черного моря. Следовательно, существует угроза пусков крылатых ракет.

Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!

02:58:

Напомним, ночью 20 июля в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Существует угроза применения врагом ударных БпЛА с южного направления.

Мониторинговые каналы сообщают о взрывах в Одессе, Сумах и Запорожской области. Местные власти сообщают о работе украинской ПВО.

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