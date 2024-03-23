Повітряна тривога в Україні — окупанти запустили ракети

Ракета в небі. Фото: EPA

Повітряну тривогу ввечері, 23 березня, оголосили у декількох областях України. Йдеться про Житомирську, Київську, Вінницьку, Черкаську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Харківську, Чернігівську, Сумську, Полтавську, Донецьку, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Одеську. Російські окупанти запустили ракети.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!" — йдеться у повідомленні.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Моніторингові Telegram-канали пишуть, що окупанти запустили ракети з Криму.

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 23 березня окупанти 14 разів обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок цього постраждала 34-річна жінка.

Також в ніч проти 23 березня окупанти атакували Харків дронами "шахед". Ворог здійснив повторний обстріл в той час, коли на місце удару прибули рятувальники та поліція.