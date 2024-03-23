Воздушная тревога в Украине — оккупанты запустили ракеты

Ракета в небе. Фото: EPA

Воздушную тревогу вечером, 23 марта, объявили в нескольких областях Украины. Речь идет о Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской. Российские оккупанты запустили ракеты.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!" — говорится в сообщении.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Мониторинговые Telegram-каналы пишут, что оккупанты запустили ракеты из Крыма.

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 23 марта оккупанты 14 раз обстреляли Днепропетровскую область. В результате этого пострадала 34-летняя женщина.

Также в ночь на 23 марта оккупанты атаковали Харьков дронами "шахед". Враг совершил повторный обстрел в то время, когда на место удара прибыли спасатели и полиция.