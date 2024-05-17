Повітряна тривога в Україні — Росія запустила балістичні ракети

Запуск балістичної ракети. Фото ілюстративне: defence-ua.com

У низці областей України оголосили повітряну тривогу вранці, 17 травня. Сатло відомо, що російські окупанти випустили ракети.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ та моніторингових пабліках.

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Повітряна тривога в Україні 17 травня

10:01 у ПС ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації й безпілотників на північно-східному та південному напрямках. Україною почала ширитися повітряна тривога.

10:28 стало відомо, що ворог запустив швидкісну ціль, яка летіла через територію Сумщини у бік Києва.

Інформація Повітряних Сил. Фото: скриншот

Мапа повітряних тривог станом на 10:36м має такий вигляд:

Мапа тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, уночі 17 травня РФ атакувала Україну безпілотниками. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 20 ворожих повітряних цілей.

Крім того, Росія протягом минулої доби здійснила 438 ударів по Запорізькій області. Під російським вогнем опинилися шість населених пунктів.

Також ми писали, що ворог обстріляв Харків ракетами та дронами.