Росіяни у четвер, 16 травня, 438 разів обстріляли Запорізьку область

Наслідки обстрілу. Фото: Офіс Генпрокурора

Російські загарбники протягом минулої доби здійснили 438 ударів по Запорізькій області. Під російським вогнем опинилися шість населених пунктів.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.

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Федоров зазначив, що росіяни атакували за допомогою 197 дронів різної модифікації Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

Також по Малій Токмачці та Роботиному завдали 16 обстрілів з РСЗВ та 225 атак з артилерії по Гуляйполю, Новоандріївці, Малій Токмачці, Роботиному, Левадному та Малинівці.

Він уточнив, що мешканці області чотири рази повідомляли про руйнування житла. На щастя, ніхто не постраждав.

Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, 15 травня ворог завдав 260 ударів по Запорізькій області. У Василівському районі було поранено двох чоловіків та жінку.

Також ми писали, що 8 травня окупанти завдали масованого удару по Україні, зокрема, й по Запорізькій області із різного озброєння.