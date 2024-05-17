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На Запоріжжі вчора лунали вибухи — ворог понад 430 разів атакував область

17 травня 2024 07:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росіяни у четвер, 16 травня, 438 разів обстріляли Запорізьку область
Наслідки обстрілу. Фото: Офіс Генпрокурора
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники протягом минулої доби здійснили 438 ударів по Запорізькій області. Під російським вогнем опинилися шість населених пунктів.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.

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Федоров зазначив, що росіяни атакували за допомогою 197 дронів різної модифікації Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

Також по Малій Токмачці та Роботиному завдали 16 обстрілів з РСЗВ та 225 атак з артилерії по Гуляйполю, Новоандріївці, Малій Токмачці, Роботиному, Левадному та Малинівці.

Він уточнив, що мешканці області чотири рази повідомляли про руйнування житла. На щастя, ніхто не постраждав.

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Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, 15 травня ворог завдав 260 ударів по Запорізькій області. У Василівському районі було поранено двох чоловіків та жінку.

Також ми писали, що 8 травня окупанти завдали масованого удару по Україні, зокрема, й по Запорізькій області із різного озброєння. 

Запорізька область
обстріли
окупанти
ракети
дрони
війна в Україні

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