В ніч на 17 травня Україну атакували безпілотниками

Мобільна група ППО. Фото: Генштаб

Російські війська в ніч на п'ятницю, 17 травня, атакували дронами Україну. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 20 ворожих безпілотників.

Про це повідомляє Командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram.

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Атака дронів на Україну 17 травня

Вночі росіяни запустили 20 ударних БпЛА типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарська та Курська у Росії.

До відбиття повітряного нападу українські сили залучили винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи Сил оборони та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Під час протиповітряного бою було збито усі 20 ворожих "шахедів" у небі над Харківською, Полтавською, Вінницькою, Одеською та Миколаївською областями.

Збиті цілі. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, Росія протягом минулої доби здійснила 438 ударів по Запорізькій області. Під російським вогнем опинилися шість населених пунктів.

Також ми писали, що ворог атакував Харків ракетами та дронами. У місті лунали потужні вибухи.