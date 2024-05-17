Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Вночі окупанти атакували Україну дронами — скільки повітряних цілей вдалося збити arrow

Вночі окупанти атакували Україну дронами — скільки повітряних цілей вдалося збити

17 травня 2024 07:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В ніч на 17 травня Україну атакували безпілотниками
Мобільна група ППО. Фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська в ніч на п'ятницю, 17 травня, атакували дронами Україну. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 20 ворожих безпілотників.

Про це повідомляє Командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram.

Читайте також:

Атака дронів на Україну 17 травня

Вночі росіяни запустили 20 ударних БпЛА типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарська та Курська у Росії.

До відбиття повітряного нападу українські сили залучили винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи Сил оборони та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Під час протиповітряного бою було збито усі 20 ворожих "шахедів" у небі над Харківською, Полтавською, Вінницькою, Одеською та Миколаївською областями.

обстріл України 17 травня
Збиті цілі. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, Росія протягом минулої доби здійснила 438 ударів по Запорізькій області. Під російським вогнем опинилися шість населених пунктів.

Також ми писали, що ворог атакував Харків ракетами та дронами. У місті лунали потужні вибухи.

безпілотники
обстріли
окупанти
ППО
війна в Україні
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ