В ніч на 17 травня Україну атакували безпілотниками

Вночі окупанти атакували Україну дронами — скільки повітряних цілей вдалося збити
Російські війська в ніч на п'ятницю, 17 травня, атакували дронами Україну. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 20 ворожих безпілотників.
Про це повідомляє Командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram.
Атака дронів на Україну 17 травня
Вночі росіяни запустили 20 ударних БпЛА типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарська та Курська у Росії.
До відбиття повітряного нападу українські сили залучили винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи Сил оборони та підрозділи радіоелектронної боротьби.
Під час протиповітряного бою було збито усі 20 ворожих "шахедів" у небі над Харківською, Полтавською, Вінницькою, Одеською та Миколаївською областями.
Нагадаємо, Росія протягом минулої доби здійснила 438 ударів по Запорізькій області. Під російським вогнем опинилися шість населених пунктів.
Також ми писали, що ворог атакував Харків ракетами та дронами. У місті лунали потужні вибухи.
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