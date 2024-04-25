Повітряна тривога в Україні — в яких областях ракетна небезпека

Повітряна тривога зараз, уранці в четвер 25 квітня, лунає в чотирьох областях України. Під загрозою опинилися Полтавська, Сумська, Запорізька та Донецька області.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗС України.

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О 06:15 військові попередили про ракетну небезпеку для Полтавської та Сумської областей.

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