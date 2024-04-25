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Воздушная тревога в Украине — в каких областях ракетная опасность

25 апреля 2024 06:18
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Воздушная тревога сейчас, утром 25 апреля, в Украине: какие области оказались в опасности из-за угрозы ракетного удара
Ракета в небе. Фото иллюстративный: Reuters
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Воздушная тревога сейчас, утром в четверг, 25 апреля, раздается в четырех областях Украины. Под угрозой оказались Полтавская, Сумская, Запорожская и Донецкая области.

Об этом сообщили в Воздушных Силах ВС Украины.

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Карта воздушных тревог по состоянию на 06:12 25 апреля

Почему объявили воздушную тревогу утром 25 апреля

Воздушная тревога в Донецкой и Запорожской области длится с 05:30. В Полтавской и Сумской областях ее объявили в 06:12.

В 06:15 военные сообщили о ракетной опасности для Полтавской и Сумской областей, а в 06:18 предупредили, что в направлении Миргорода летит скоростная цель.

Воздушная тревога в Украине — в каких областях ракетная опасность - фото 2
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Обновлено: В период с 06:22 до 06:25 воздушную тревогу объявили еще в трех областях Украины: Черкасской, Киевской и Кировоградской.

Воздушная тревога в Украине — в каких областях ракетная опасность - фото 3
Карта воздушных тревог на 06:27 25 апреля

В Воздушных Силах ВС Украины отметили, что в Черкасской и Киевской области тоже объявлена ракетная опасность, а затем добавили, что в сторону Черкасс летит скоростная цель .

Воздушная тревога в Украине — в каких областях ракетная опасность - фото 4
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Обновлено: По состоянию на 06:45 25 апреля во всех областях дали отбой.

Воздушная тревога в Украине — в каких областях ракетная опасность - фото 5
Карта воздушных тревог на 06:45 25 апреля

Напомним, ночью 25 апреля тоже объявляли воздушную тревогу. В Донецкой и Харьковской областях была опасность из-за активности вражеской тактической авиации на восточном направлении и угрозы применения авиационных средств поражения.

Также мы сообщали о том, что в результате обстрела Харькова ночью 24 апреля пострадали шесть мирных жителей. Оккупанты нанесли удар по жилому комплексу в Шевченковском районе города. Повреждения получили три многоэтажки, офисные помещения, кафе и 33 автомобиля.

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война в Украине

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