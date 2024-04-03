Де зараз повітряна тривога

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Повітряна тривога — у Вінницькій, Черкаській і Харківській областях.

Відповідна інформація з'явилася вночі, 3 квітня, на Офіційній карті повітряних тривог України.

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Військові повідомляють про ударні БпЛА: на півдні Вінниччини (курс західний).

БпЛА на півдні Київщини — у напрямку Вінниччини.

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