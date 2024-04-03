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Воздушная тревога в Украине — в каких регионах угроза ударных БПЛА

3 апреля 2024 03:09
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Где сейчас воздушная тревога
Фото: иллюстративное
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Воздушная тревога – в Винницкой, Черкасской и Харьковской областях.

Соответствующая информация появилась ночью, 3 апреля, на Официальной карте воздушных тревог Украины.

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По состоянию на 02:52 в Винницкой области — угроза ударных БпЛА! Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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Обновлено 02:55. Воздушная тревога Харьковской области связана с активностью вражеской тактической авиации.

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Обновлено 03:13. Воздушная тревога в Киевской области.

Военные сообщают об ударных БпЛА: на юге Винницкой области (курс западный).
БпЛА на юге Киевщины — в направлении Винницкой области.

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Новость обновляется.

война
воздушная тревога
война в Украине

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