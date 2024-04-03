Где сейчас воздушная тревога

Воздушная тревога в Украине — в каких регионах угроза ударных БПЛА
3 апреля 2024 03:09
Фото: иллюстративное
Воздушная тревога – в Винницкой, Черкасской и Харьковской областях.
Соответствующая информация появилась ночью, 3 апреля, на Официальной карте воздушных тревог Украины.
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По состоянию на 02:52 в Винницкой области — угроза ударных БпЛА! Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
Обновлено 02:55. Воздушная тревога Харьковской области связана с активностью вражеской тактической авиации.
Обновлено 03:13. Воздушная тревога в Киевской области.
Военные сообщают об ударных БпЛА: на юге Винницкой области (курс западный).
БпЛА на юге Киевщины — в направлении Винницкой области.
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