Где сейчас воздушная тревога

Фото: иллюстративное

Воздушная тревога – в Винницкой, Черкасской и Харьковской областях.

Соответствующая информация появилась ночью, 3 апреля, на Официальной карте воздушных тревог Украины.

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По состоянию на 02:52 в Винницкой области — угроза ударных БпЛА! Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Обновлено 02:55. Воздушная тревога Харьковской области связана с активностью вражеской тактической авиации.

Обновлено 03:13. Воздушная тревога в Киевской области.

Военные сообщают об ударных БпЛА: на юге Винницкой области (курс западный).

БпЛА на юге Киевщины — в направлении Винницкой области.

Новость обновляется.