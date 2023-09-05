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В РФ злетіли Ту-95МС: можлива повітряна тривога

5 вересня 2023 23:43
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Лариса Голуб
Редактор
Виліт бомбардувальників ТУ-95МС
Бомбардувальники-ракетоносці Ту-95МС у повітрі. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Близько опівночі 5 вересня ворог активізувався. Йдеться про виліт 5-ти ворожих бомбардувальників ТУ-95МС з аеродрому "Оленья". Поки повітряну тривогу в Україні не оголошували. 

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Виліт бомбардувальників ТУ-95МС

Повітряні сили України повідомляють про виліт 5-ти ворожих бомбардувальників ТУ-95МС з аеродрому "Оленья".

Нагадаємо, 4 вересня, близько 13:30 в Україні оголосили повітряну тривогу. Існувала ракетна небезпека. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що було зафіксовано зліт ворожого МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

Також ми писали, що вночі, 4 вересня, російські загарбники атакували Одеську область. Для чергового обстрілу ворог використовував ударні безпілотники.

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