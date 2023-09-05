Воздушная тревога распространяется по Украине ночью 6 сентября: куда летят ракеты

Бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС в воздухе. Фото: Google

Около полуночи 5 сентября враг активизировался. Речь идет о вылете 5-ти вражеских бомбардировщиков ТУ-95МС с аэродрома "Оленья". Пока воздушную тревогу в Украине не объявляли.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Вылет бомбардировщиков ТУ-95МС

Воздушные силы Украины сообщают о вылете 5 вражеских бомбардировщиков ТУ-95МС с аэродрома "Оленья".

Напомним, 4 сентября, около 13:30 в Украине объявили воздушную тревогу. Была ракетная опасность. В Воздушных силах ВСУ рассказали, что был зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

Также мы писали, что ночью, 4 сентября, российские захватчики атаковали Одесскую область. Для очередного обстрела враг использовал ударные беспилотники.