Воздушная тревога распространяется по Украине ночью 6 сентября: куда летят ракеты

В РФ взлетели Ту-95МС: возможна воздушная тревога
Около полуночи 5 сентября враг активизировался. Речь идет о вылете 5-ти вражеских бомбардировщиков ТУ-95МС с аэродрома "Оленья". Пока воздушную тревогу в Украине не объявляли.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Вылет бомбардировщиков ТУ-95МС
Воздушные силы Украины сообщают о вылете 5 вражеских бомбардировщиков ТУ-95МС с аэродрома "Оленья".
Напомним, 4 сентября, около 13:30 в Украине объявили воздушную тревогу. Была ракетная опасность. В Воздушных силах ВСУ рассказали, что был зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.
Также мы писали, что ночью, 4 сентября, российские захватчики атаковали Одесскую область. Для очередного обстрела враг использовал ударные беспилотники.