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Повітряна тривога в Україні: ворог атакує дронами та ракетами

19 липня 2023 00:08
оновлено: 00:23
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Лариса Голуб
Редактор
Масштабна повітряна тривога в Україні 19 липня: загроза ракетного обстрілу та БпЛА
Атака ворожих дронів. Фото: соцмережі
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі, 19 липня у більшості областей оголошено повітряну тривогу. Мапа повітряних тривог почала "червоніти " близько опівночі.

Про це повідомляють моніторингові канали

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Повідомляється, що у більшості областей України оголошено повітряну тривогу. Існує ракетна небезпека в північних та центральних областях.

Повідомляється, що є загроза ймовірних пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3

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Мапа повітряних тривог швидко збільшується і наразі вона виглядає так:

00:20:

Нагадаємо, протягом останньої доби, ворог завдав ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 6 крилатих ракет "Калібр" та 35 іранських ударних БпЛА "Шахед-136". Силами та засобами Повітряних Сил знищено 6 крилатих ракет "Калібр" та 
31 ударний БпЛА противника типу "Шахед-136".

Також ми писали, що у Росії заявили, що удар по Одесі та Миколаєві був помстою за вибухи на Кримському мосту. Проте експерти вважають, що це підготовлений заздалегідь удар під розрив "зернової угоди".

Також вночі ворог завдав удару по Харківській області. Проте сили ППО ліквідували ворожий дрон. 

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