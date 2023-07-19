Масштабная воздушная тревога в Украине 19 июля: угроза ракетных обстрелов и БпЛА

Атака вражеских дронов. Фото: соцсети

Ночью, 19 июля в большинстве областей объявлена воздушная тревога. Карта воздушных тревог начала "краснеть" около полуночи.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине 19 июля

Сообщается, что в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. Есть ракетная опасность в северных и центральных областях.

Сообщается, что есть угроза вероятных пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3.

00:12:

Карта воздушных тревог быстро увеличивается и сейчас выглядит так:

Напомним, за последние сутки, враг нанес ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 6 крылатых ракет "Калибр" и 35 иранских ударных БпЛА "Шахед-136". Силами и средствами Воздушных Сил уничтожены 6 крылатых ракет "Калибр" и

31 ударный БпЛА противника типа "Шахед-136".

Также мы писали, что в России заявили, что удар по Одессе и Николаеву был местью за взрывы на Крымском мосту. Однако эксперты считают, что это подготовленный заранее удар под разрыв "зернового соглашения".

Также ночью враг нанес удар по Харьковской области. Однако силы ПВО ликвидировали вражеский дрон.