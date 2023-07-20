Воздушная тревога в Украине 20 июля: угроза ракетных обстрелов и БпЛА

Атака вражеских дронов. Фото: соцсети

Ночью, 20 июля в нескольких областях объявлена воздушная тревога. Карта воздушных тревог начала "краснеть" после полуночи. Вся главная информация об этом в нашей статье.

О вражеской атаке сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине 20 июля

Сообщается, что в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Существует угроза применения врагом ударных БПЛА с южного направления.

В МВД просят также не снимать работу ПВО и находиться в укрытии.

00:25:

00:43:

Карта воздушных тревог увеличивается. Она выглядит так:

Напомним, ночью 19 июля враг совершил очередную террористическую атаку по Одессе с помощью дронов и ракет. По предварительным данным, количество пострадавших выросло с 6 до 10 человек. Среди них 9-летний мальчик.

Мы писали, что Президент Владимир Зеленский поручил военным усилить защиту людей и портовой инфраструктуры, а МИД активизировать контакты с партнерами для увеличения давления на Россию, а также для продолжения экспорта украинского зерна.

Также мы писали, что целью вражеских атак были зерновые терминалы и инфраструктура портов Одесса и Черноморск. Эксперты оценивают, что для полного восстановления поврежденных объектов понадобится минимум год.

В порту Черноморска было уничтожено 60 000 тонн зерна. Оно должно было быть загружено на крупнотоннажное судно и отправлено зерновым коридором еще 60 дней назад.