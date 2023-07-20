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Воздушная тревога в Украине: враг атакует дронами и ракетами

20 июля 2023 00:28
обновлено: 00:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Воздушная тревога в Украине 20 июля: угроза ракетных обстрелов и БпЛА
Атака вражеских дронов. Фото: соцсети
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью, 20 июля в нескольких областях объявлена воздушная тревога. Карта воздушных тревог начала "краснеть" после полуночи. Вся главная информация об этом в нашей статье.

О вражеской атаке сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине 20 июля

Сообщается, что в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Существует угроза применения врагом ударных БПЛА с южного направления.

В МВД просят также не снимать работу ПВО и находиться в укрытии.

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Карта воздушных тревог увеличивается. Она выглядит так:

Напомним, ночью 19 июля враг совершил очередную террористическую атаку по Одессе с помощью дронов и ракет. По предварительным данным, количество пострадавших выросло с 6 до 10 человек. Среди них 9-летний мальчик.

Мы писали, что Президент Владимир Зеленский поручил военным усилить защиту людей и портовой инфраструктуры, а МИД активизировать контакты с партнерами для увеличения давления на Россию, а также для продолжения экспорта украинского зерна.

Также мы писали, что целью вражеских атак были зерновые терминалы и инфраструктура портов Одесса и Черноморск. Эксперты оценивают, что для полного восстановления поврежденных объектов понадобится минимум год.

В порту Черноморска было уничтожено 60 000 тонн зерна. Оно должно было быть загружено на крупнотоннажное судно и отправлено зерновым коридором еще 60 дней назад.

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