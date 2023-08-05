Повітряна тривога в Україні: зафіксовані пуски ракет
Сьогодні ввечері, 5 серпня, в багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі існує ракетна небезпека.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
О 18:13 повідомили про ракетну загрозу.
Моніторингові Telegram-канали почали писати про пуск "Калібрів" з Чорного моря. У Миколаївській ОВА закликали людей не ігнорувати тривогу.
"Група крилатих ракет рухаються у напрямку Кіровоградської області!" — повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Наразі повітряна тривога оголошена в таких областях України:
Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що для Києва існує ракетна небезпека.
"Увага! Київ — ракетна небезпека! Прямуйте до укриттів!", — наголосив Попко.
Станом на 18:27 повітряна тривога поширилася й на західні області:
"Крилаті ракети прямують у напрямку Черкащини!
Напрямок руху може змінюватись!" — повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Крилаті ракети ворога входять в Київську область.
Можливий напрямок ракет — Старокостянтинів Хмельницької області.
О 18:58 стало відомо, що російські окупанти здійснили пуск "Кинжалів" з району Тамбова.
Нагадаємо, вчора, 4 серпня, російські війська знову атакували лікарню у Херсоні. Кілька днів тому ворожа ракета вбила у цій медичній установі молодого лікаря.