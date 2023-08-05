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Повітряна тривога в Україні: зафіксовані пуски ракет

5 серпня 2023 18:23
оновлено: 19:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Повітряна тривога в Україні: зафіксовані пуски ракет
Запуск російської ракети. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні ввечері, 5 серпня, в багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі існує ракетна небезпека.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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О 18:13 повідомили про ракетну загрозу.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Моніторингові Telegram-канали почали писати про пуск "Калібрів" з Чорного моря. У Миколаївській ОВА закликали людей не ігнорувати тривогу.

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Допис Миколаївської ОВА. Фото: скриншот

"Група крилатих ракет рухаються у напрямку Кіровоградської області!" — повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі повітряна тривога оголошена в таких областях України:

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Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що для Києва існує ракетна небезпека.

"Увага! Київ — ракетна небезпека! Прямуйте до укриттів!", — наголосив Попко.

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Допис КМВА. Фото: скриншот

Станом на 18:27 повітряна тривога поширилася й на західні області:

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Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

"Крилаті ракети прямують у напрямку Черкащини!
Напрямок руху може змінюватись!" — повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Крилаті ракети ворога входять в Київську область.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Можливий напрямок ракет — Старокостянтинів Хмельницької області.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

О 18:58 стало відомо, що російські окупанти здійснили пуск "Кинжалів" з району Тамбова.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчора, 4 серпня, російські війська знову атакували лікарню у Херсоні. Кілька днів тому ворожа ракета вбила у цій медичній установі молодого лікаря.

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