Повітряна тривога в Україні: зафіксовані пуски ракет

Запуск російської ракети. Фото: росЗМІ

Сьогодні ввечері, 5 серпня, в багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі існує ракетна небезпека.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога в Україні

О 18:13 повідомили про ракетну загрозу.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Моніторингові Telegram-канали почали писати про пуск "Калібрів" з Чорного моря. У Миколаївській ОВА закликали людей не ігнорувати тривогу.

Допис Миколаївської ОВА. Фото: скриншот

"Група крилатих ракет рухаються у напрямку Кіровоградської області!" — повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі повітряна тривога оголошена в таких областях України:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що для Києва існує ракетна небезпека.

"Увага! Київ — ракетна небезпека! Прямуйте до укриттів!", — наголосив Попко.

Допис КМВА. Фото: скриншот

Станом на 18:27 повітряна тривога поширилася й на західні області:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

"Крилаті ракети прямують у напрямку Черкащини!

Напрямок руху може змінюватись!" — повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Крилаті ракети ворога входять в Київську область.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Можливий напрямок ракет — Старокостянтинів Хмельницької області.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

О 18:58 стало відомо, що російські окупанти здійснили пуск "Кинжалів" з району Тамбова.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчора, 4 серпня, російські війська знову атакували лікарню у Херсоні. Кілька днів тому ворожа ракета вбила у цій медичній установі молодого лікаря.