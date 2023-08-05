Воздушная тревога в Украине: зафиксированы пуски ракет

Запуск российской ракеты. Фото: росСМИ

Сегодня вечером, 5 августа, во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине

В 18:13 сообщили о ракетной угрозе.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Мониторинговые Telegram-каналы начали писать о пуске "Калибров" с Черного моря. В Николаевской ОВА призвали людей не игнорировать тревогу.

Сообщение Николаевской ОВА. Фото: скриншот

"Группа крылатых ракет двигаются в направлении Кировоградской области!" — сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

В настоящее время воздушная тревога объявлена в таких областях Украины:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что для Киева существует ракетная опасность.

"Внимание! Киев — ракетная опасность! Направляйтесь в укрытия!", — подчеркнул Попко.

Пост КГВА. Фото: скриншот

По состоянию на 18:27 воздушная тревога распространилась и на западные области:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

"Крылатые ракеты направляются в направлении Черкасской области! Направление движения может меняться!" — сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Крылатые ракеты врага входят в Киевскую область.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Возможное направление ракет — Староконстантинов Хмельницкой области.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

В 18:58 стало известно, что российские оккупанты осуществили пуск "Кинжалов" из района Тамбова.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Новость дополняется...