Воздушная тревога в Украине: зафиксированы пуски ракет
Сегодня вечером, 5 августа, во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует ракетная опасность.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
В 18:13 сообщили о ракетной угрозе.
Мониторинговые Telegram-каналы начали писать о пуске "Калибров" с Черного моря. В Николаевской ОВА призвали людей не игнорировать тревогу.
"Группа крылатых ракет двигаются в направлении Кировоградской области!" — сообщили в Воздушных силах ВСУ.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в таких областях Украины:
Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что для Киева существует ракетная опасность.
"Внимание! Киев — ракетная опасность! Направляйтесь в укрытия!", — подчеркнул Попко.
По состоянию на 18:27 воздушная тревога распространилась и на западные области:
"Крылатые ракеты направляются в направлении Черкасской области! Направление движения может меняться!" — сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Крылатые ракеты врага входят в Киевскую область.
Возможное направление ракет — Староконстантинов Хмельницкой области.
В 18:58 стало известно, что российские оккупанты осуществили пуск "Кинжалов" из района Тамбова.
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