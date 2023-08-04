РФ знову атакувала лікарню у Херсоні, де загинув молодий лікар

Наслідки атаки на лікарню у Херсоні. Фото: МОЗ України

Російські війська знову атакували лікарню у Херсоні. Кілька днів тому ворожа ракета вбила у цій медичній установі молодого лікаря.

Про це повідомляє МОЗ України.

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У повідомленні йдеться, що цього разу ракета супротивника потрапила на внутрішній двір лікарні. Постраждала будівля моргу. Також внаслідок обстрілу, вибиті вікна та двері у приймальному відділенні.

У МОЗ уточнили, що на момент прильоту співробітники та пацієнти перебували в укритті.

"Чергове спростування пропагандистського наративу про "випадкові" влучення по цивільній інфраструктурі", — повідомили в МОЗ.

Наслідки обстрілу лікарні у Херсоні. Фото: МОЗ

Наслідки обстрілу лікарні у Херсоні. Фото: МОЗ

Нагадаємо, що у вівторок, 1 серпня, близько 11:00 російські війська обстріляли лікарню у Херсоні. Внаслідок обстрілу загинув молодий лікар і поранено медсестру.

Відомо, що на момент обстрілу для лікаря був перший день роботи після завершення інтернатури. Крім того, атака призвела до руйнувань на двох поверхах лікарні, і тепер тривають роботи з розчищення завалів.

Офіційні представники області заявили, що триває уточнення щодо кількості постраждалих та збитків. Було підтверджено, що, крім збитків лікарні, постраждали також автомобілі.

За словами керівника Херсонської обласної адміністрації Олександра Прокудіна, обстріли торкнулися і житлових районів міста.