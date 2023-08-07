Повітряна тривога в Україні: загроза балістики
7 серпня 2023 12:34
Ракета в небі. Фото: росЗМІ
Сьогодні, 7 серпня, близько 12:20 в деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі є небезпека балістики.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
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"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога!", — йдеться у повідомленні.
Людей закликали не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати в укриттях.
Наразі небезпека є для таких областей:
Нагадаємо, російські окупанти продовжують терор мирного населення. Так, 7 серпня загарбники обстріляли село Кучерівка на Харківщині.