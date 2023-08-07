Російський терор на Херсонщині: Прокудін розповів про нещадні обстріли
Російські окупанти продовжують терор мирного населення. Так, за минулу добу росіяни завдали 99 ударів по Херсонській області.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Що відомо про наслідки обстрілів Херсонської області
У неділю, 6 серпня росіяни нещадно обстрілювали мирних жителів Херсонщини.
"За минулу добу противник здійснив 30 обстрілів, випустивши 99 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БпЛА", — повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
До того ж ударів зазнав і обласний центр.
"По місту Херсон ворог випустив 12 снарядів. російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію дачного кооперативу у Бериславі", — розповів Прокудін.
Через атаку росіян постраждали чотири людини.
До того ж окупанти не давали спокою херсонцям і вночі. Так, близько 00:50 7 серпня окупанти обстріляли житловий будинок у Херсоні.
"У 8 мешканців діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. До лікарні шпиталізували одну маломобільну особу. Під час гасіння пожежі, спричиненої ворожим ударом, постраждали двоє рятувальників. Їх доставили до медзакладу із загальним перегріванням тіла", — розповів Прокудін.
Через пів години обстріли продовжилися.
"Внаслідок влучання артснаряда в оселю загинула 59-річна жінка, у 60-річного чоловіка — контузія", — зазначив голова ОВА.
Під ранок у обласному центрі був ще один приліт.
"Близько 03:15 армія рф знову атакувала будинок. Поранено 93-річну жінку. З мінно-вибуховою травмою та контузією її шпиталізували", — йдеться у повідомленні Прокудіна.
Нагадаємо, росіяни створили на окупованих територіях школи з фальсифікації виборів.
Також раніше стало відомо, що на Херсонщину прибули російські лікарі з Сирії.
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