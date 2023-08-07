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Російський терор на Херсонщині: Прокудін розповів про нещадні обстріли

7 серпня 2023 08:24
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Валерія Пержун
редактор
Російський терор на Херсонщині: Прокудін розповів про нещадні обстріли
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: ОВА
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Російські окупанти продовжують терор мирного населення. Так, за минулу добу росіяни завдали 99 ударів по Херсонській області.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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У неділю, 6 серпня росіяни нещадно обстрілювали мирних жителів Херсонщини.

"За минулу добу противник здійснив 30 обстрілів, випустивши 99 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БпЛА", — повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

До того ж ударів зазнав і обласний центр.

"По місту Херсон ворог випустив 12 снарядів. російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області; територію дачного кооперативу у Бериславі", — розповів Прокудін.

Через атаку росіян постраждали чотири людини.

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Скриншот повідомлення голови ОВА

До того ж окупанти не давали спокою херсонцям і вночі. Так, близько 00:50 7 серпня окупанти обстріляли житловий будинок у Херсоні.

"У 8 мешканців діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. До лікарні шпиталізували одну маломобільну особу.  Під час гасіння пожежі, спричиненої ворожим ударом, постраждали двоє рятувальників. Їх доставили до медзакладу із загальним перегріванням тіла", — розповів Прокудін. 

Через пів години обстріли продовжилися.

"Внаслідок влучання артснаряда в оселю загинула 59-річна жінка, у 60-річного чоловіка — контузія", — зазначив голова ОВА. 

Під ранок у обласному центрі був ще один приліт.

"Близько 03:15 армія рф знову атакувала будинок. Поранено 93-річну жінку. З мінно-вибуховою травмою та контузією її шпиталізували", — йдеться у повідомленні Прокудіна.

Нагадаємо, росіяни створили на окупованих територіях школи з фальсифікації виборів.

Також раніше стало відомо, що на Херсонщину прибули російські лікарі з Сирії.

Водночас у МОЗ розповіли, яка ситуація з водою на півдні після підриву Каховської ГЕС.

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