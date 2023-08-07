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Воздушная тревога в Украине: угроза баллистики

7 августа 2023 12:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Воздушная тревога в Украине: угроза баллистики
Ракета в небе. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 7 августа, около 12:20 в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Сейчас есть опасность баллистики.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога!", — говорится в сообщении.

Людей призвали не игнорировать воздушную тревогу и находиться в укрытиях.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас опасность есть для таких областей:

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Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, российские оккупанты продолжают террор мирного населения. Так, 7 августа захватчики обстреляли село Кучеривка Харьковской области.

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