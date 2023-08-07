Воздушная тревога в Украине: угроза баллистики
7 августа 2023 12:34
Ракета в небе. Фото: росСМИ
Сегодня, 7 августа, около 12:20 в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Сейчас есть опасность баллистики.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Читайте также:
Воздушная тревога в Украине
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога!", — говорится в сообщении.
Людей призвали не игнорировать воздушную тревогу и находиться в укрытиях.
Сейчас опасность есть для таких областей:
Напомним, российские оккупанты продолжают террор мирного населения. Так, 7 августа захватчики обстреляли село Кучеривка Харьковской области.