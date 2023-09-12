Повітряна тривога в Україні зранку 12 вересня — загроза удару ракетами

Пуск балістичної ракети "Іскандер". Фото: google

У вівторок зранку, 12 вересня, в низці областей України пролунала повітряна тривога. Є загроза застосування балістичного озброєння.

Про це повідомили моніторингові канали та Повітряні сили.

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Оновлено 9:39. Відбій балістичної загрози.

Зранку 12 вересня у низці областей України пролунала повітряна тривога. Відтак, "почервоніли" наступні області:

Вінницька,

Черкаська,

Кіровоградська,

Миколаївська,

Одеська,

Херсонська,

Запорізька,

Донецька.

У Повітряних силах попередили українців про ймовірність застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Як відомо, головними представниками балістичного озброєння в Росії є три види ракет:

"Іскандер",

С-300,

Точка-У

Нагадаємо, за попередню добу окупанти 75 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 386 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА та авіації.