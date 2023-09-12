Повітряна тривога в Україні зранку 12 вересня — загроза удару ракетами

Повітряна тривога в Україні: загроза ракетного удару
У вівторок зранку, 12 вересня, в низці областей України пролунала повітряна тривога. Є загроза застосування балістичного озброєння.
Про це повідомили моніторингові канали та Повітряні сили.
Повітряна тривога в Україні 12 вересня
Оновлено 9:39. Відбій балістичної загрози.
Зранку 12 вересня у низці областей України пролунала повітряна тривога. Відтак, "почервоніли" наступні області:
- Вінницька,
- Черкаська,
- Кіровоградська,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Херсонська,
- Запорізька,
- Донецька.
У Повітряних силах попередили українців про ймовірність застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.
Як відомо, головними представниками балістичного озброєння в Росії є три види ракет:
- "Іскандер",
- С-300,
- Точка-У
Нагадаємо, за попередню добу окупанти 75 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 386 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА та авіації.