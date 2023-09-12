Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Повітряна тривога в Україні: загроза ракетного удару arrow

Повітряна тривога в Україні: загроза ракетного удару

12 вересня 2023 09:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Повітряна тривога в Україні зранку 12 вересня — загроза удару ракетами
Пуск балістичної ракети "Іскандер". Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У вівторок зранку, 12 вересня, в низці областей України пролунала повітряна тривога. Є загроза застосування балістичного озброєння. 

Про це повідомили моніторингові канали та Повітряні сили.

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні 12 вересня

Оновлено 9:39. Відбій балістичної загрози.

Зранку 12 вересня у низці областей України пролунала повітряна тривога. Відтак, "почервоніли" наступні області:

  • Вінницька,
  • Черкаська,
  • Кіровоградська,
  • Миколаївська,
  • Одеська,
  • Херсонська,
  • Запорізька,
  • Донецька.

У Повітряних силах попередили українців про ймовірність застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

повітряна тривога в Україні 12 вересня

Як відомо, головними представниками балістичного озброєння в Росії є три види ракет:

  • "Іскандер",
  • С-300,
  • Точка-У

повітряна тривога в Україні 12 вересня

Нагадаємо, за попередню добу окупанти 75 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 386 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА та авіації.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Жінки на обліку, повістки в "Дії". Чого чекати від нового керівництва Міноборони

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

06:40Ціни на металобрухт у вересні: скільки коштує 1 кг нержавіючої сталі в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз