Воздушная тревога в Украине утром 12 сентября — угроза удара ракетами

Воздушная тревога в Украине: угроза ракетного удара
Во вторник утром, 12 сентября, в ряде областей Украины прозвучала воздушная тревога. Есть угроза применения баллистического вооружения.
Об этом сообщили мониторинговые каналы и Воздушные силы.
Воздушная тревога в Украине 12 сентября
Обновлено 9:39. Отбой баллистической опасности.
Утром 12 сентября в ряде областей Украины прозвучала воздушная тревога. Следовательно, "покраснели" следующие области:
- Винницкая,
- Черкасская,
- Кировоградская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Херсонская,
- Запорожская,
- Донецкая.
В Воздушных силах предупредили украинцев о возможности применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
Как известно, главными представителями баллистического вооружения в России есть три вида ракет:
- "Искандер",
- С-300,
- Точка-У
Напомним, за предыдущие сутки оккупанты 75 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 386 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БпЛА и авиации.