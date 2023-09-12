Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Воздушная тревога в Украине: угроза ракетного удара arrow

Воздушная тревога в Украине: угроза ракетного удара

12 сентября 2023 09:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Воздушная тревога в Украине утром 12 сентября — угроза удара ракетами
Пуск баллистической ракеты "Искандер". Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во вторник утром, 12 сентября, в ряде областей Украины прозвучала воздушная тревога. Есть угроза применения баллистического вооружения.

Об этом сообщили мониторинговые каналы и Воздушные силы.

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине 12 сентября

Обновлено 9:39. Отбой баллистической опасности.

Утром 12 сентября в ряде областей Украины прозвучала воздушная тревога. Следовательно, "покраснели" следующие области:

  • Винницкая,
  • Черкасская,
  • Кировоградская,
  • Николаевская,
  • Одесская,
  • Херсонская,
  • Запорожская,
  • Донецкая.

В Воздушных силах предупредили украинцев о возможности применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

воздушная тревога в Украине 12 сентября

Как известно, главными представителями баллистического вооружения в России есть три вида ракет:

  • "Искандер",
  • С-300,
  • Точка-У

воздушная тревога в Украине 12 сентября

Напомним, за предыдущие сутки оккупанты 75 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 386 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БпЛА и авиации.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Женщины на учете, повестки в "Дії". Чего ждать от нового руководства Минобороны

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

06:40Цены на металлолом в сентябре: сколько стоит 1 кг нержавеющей стали в Украине

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз