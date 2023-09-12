Воздушная тревога в Украине утром 12 сентября — угроза удара ракетами

Пуск баллистической ракеты "Искандер". Фото: google

Во вторник утром, 12 сентября, в ряде областей Украины прозвучала воздушная тревога. Есть угроза применения баллистического вооружения.

Об этом сообщили мониторинговые каналы и Воздушные силы.

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Обновлено 9:39. Отбой баллистической опасности.

Утром 12 сентября в ряде областей Украины прозвучала воздушная тревога. Следовательно, "покраснели" следующие области:

Винницкая,

Черкасская,

Кировоградская,

Николаевская,

Одесская,

Херсонская,

Запорожская,

Донецкая.

В Воздушных силах предупредили украинцев о возможности применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Как известно, главными представителями баллистического вооружения в России есть три вида ракет:

"Искандер",

С-300,

Точка-У

Напомним, за предыдущие сутки оккупанты 75 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 386 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БпЛА и авиации.