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Ворог тероризує Херсонщину: в ОВА розповіли про наслідки чергових обстрілів

12 вересня 2023 08:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Ворог тероризує Херсонщину: в ОВА розповіли про наслідки чергових обстрілів
Наслідки російських обстрілів. Фото ілюстративне
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

За минулу добу загарбники 75 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 386 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 14 снарядів.

Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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За повідомленнями Херсонської ОВА, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Постраждав об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівля, будівля амбулаторії та навчальний заклад у Херсонському районі.

Через російську агресію 6 людей дістали поранення.

Наслідки обстрілів Херсонської області. Фото: Скриншот

Нагадаємо, зранку 11 вересня російські окупанти обстріляли село Кутьківку Куп’янського району Харківської області. Для чергової атаки ворог використовував артилерію.

Також ми писали, що 11 вересня, російські окупанти двічі обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Ворог бив з "Граду" та важкої артилерії.

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