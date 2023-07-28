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Повітряна тривога в Україні: злетів МіГ-31 з території РФ

28 липня 2023 20:56
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Козюк Тетяна
редактор
Повітряна тривога в Україні 28 липня
Винищувач МіГ-31. Фото: Вікіпедія
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Увечері, 28 липня, Україною почала ширитися повітряна тривога. Причина — зліт МіГ-31 з територї РФ. 

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ. 

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Повітряна тривога 28 липня

20:48 зафіксовано виліт МіГ-31 з аеродрому Саваслейка, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинжал". 

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Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: скриншот

21:00 народний депутат Олександр Бакумов повідомив про те, що росіяни влучили ракетою у багатоповерхівку у Дніпрі. 

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Повідомлення Бакумова. Фото: скриншот

У мережі відразу оприлюднили наслідки влучання у Дніпрі. 

  • Наслідки влучання у Дніпрі. Фото: ЗМІ
  • Наслідки влучання у Дніпрі. Фото: ЗМІ
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Мапа повітряних тривог

20:57 "почервоніли" усі області України. 

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Мапа тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, у п'ятницю, 28 липня, в низці областей України лунала повітряна тривога через підняття ворожого Ту-22м3. Тривала вона декілька хвилин через те, що літак змінив свій напрямок. 

Додамо, що вечері 27 липня ворог завдав удару по с. Новоосинове на Харківщині — пошкоджено 2 житлові будинки та постраждало 5 людей. Також російські терористи з артилерії, мінометів та іншої зброї обстріляли населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

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