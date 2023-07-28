Повітряна тривога в Україні 28 липня

Повітряна тривога в Україні: злетів МіГ-31 з території РФ
Увечері, 28 липня, Україною почала ширитися повітряна тривога. Причина — зліт МіГ-31 з територї РФ.
Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
Повітряна тривога 28 липня
20:48 зафіксовано виліт МіГ-31 з аеродрому Саваслейка, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинжал".
21:00 народний депутат Олександр Бакумов повідомив про те, що росіяни влучили ракетою у багатоповерхівку у Дніпрі.
У мережі відразу оприлюднили наслідки влучання у Дніпрі.
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Наслідки влучання у Дніпрі. Фото: ЗМІ
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Наслідки влучання у Дніпрі. Фото: ЗМІ
Мапа повітряних тривог
20:57 "почервоніли" усі області України.
Нагадаємо, у п'ятницю, 28 липня, в низці областей України лунала повітряна тривога через підняття ворожого Ту-22м3. Тривала вона декілька хвилин через те, що літак змінив свій напрямок.
Додамо, що вечері 27 липня ворог завдав удару по с. Новоосинове на Харківщині — пошкоджено 2 житлові будинки та постраждало 5 людей. Також російські терористи з артилерії, мінометів та іншої зброї обстріляли населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.