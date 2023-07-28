Повітряна тривога в Україні 28 липня

Винищувач МіГ-31. Фото: Вікіпедія

Увечері, 28 липня, Україною почала ширитися повітряна тривога. Причина — зліт МіГ-31 з територї РФ.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

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Повітряна тривога 28 липня

20:48 зафіксовано виліт МіГ-31 з аеродрому Саваслейка, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинжал".

Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: скриншот

21:00 народний депутат Олександр Бакумов повідомив про те, що росіяни влучили ракетою у багатоповерхівку у Дніпрі.

Повідомлення Бакумова. Фото: скриншот

У мережі відразу оприлюднили наслідки влучання у Дніпрі.

Наслідки влучання у Дніпрі. Фото: ЗМІ

Наслідки влучання у Дніпрі. Фото: ЗМІ 1 / 2

Мапа повітряних тривог

20:57 "почервоніли" усі області України.

Мапа тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, у п'ятницю, 28 липня, в низці областей України лунала повітряна тривога через підняття ворожого Ту-22м3. Тривала вона декілька хвилин через те, що літак змінив свій напрямок.

Додамо, що вечері 27 липня ворог завдав удару по с. Новоосинове на Харківщині — пошкоджено 2 житлові будинки та постраждало 5 людей. Також російські терористи з артилерії, мінометів та іншої зброї обстріляли населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.