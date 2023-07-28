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У Повітряних силах пояснили, чому вдень лунала повітряна тривога

28 липня 2023 13:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Повітряних силах пояснили, чому вдень лунала повітряна тривога
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Фото: Facebook Юрія Ігната
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У п'ятницю, 28 липня в низці областей України лунала повітряна тривога, через підняття ворожого Ту-22м3. Тривала вона декілька хвилин через те, що літак змінив свій напрямок. 

Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. 

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Ігнат розповів, що літак Ту-22м3, через який оголошували тривогу, змінив напрямок.

"Літак вилетів з аеродрому "Шайковка", наближався до території України, вийшов на потенційний район пуску ракети, але згодом розвернувся і відлетів", — каже речник командування Повітряних сил.

Утім, він допускає, що літак може підійматися ще, тому у разі повітряної тривоги обов'язково прямуйте в укриття. 

Нагадаємо, 28 липня у низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Була загроза застосування надзвукових ракет Х-22. 

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