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Воздушная тревога в Украине: взлетел МиГ-31 с территории РФ

28 июля 2023 20:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Воздушная тревога в Украине 28 июля
Истребитель МиГ-31. Фото: Википедия
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вечером, 28 июля, по Украине начала распространяться воздушная тревога. Причина – взлет МиГ-31 с территории РФ.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Воздушная тревога 28 июля

20:48 зафиксирован вылет МиГ-31 с аэродрома Саваслейка, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

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Сообщения ВС ВСУ. Фото: скриншот

21:00 народный депутат Александр Бакумов сообщил о том, что россияне попали ракетой в многоэтажку в Днепре.

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Сообщение Бакумова. Фото: скриншот

В сети сразу обнародовали последствия попадания в Днепре.

  • Последствия попадания в Днепре. Фото: СМИ
  • Последствия попадания в Днепре. Фото: СМИ
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Карта воздушных тревог

20:57 "покраснели" все области Украины.

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Карта тревог. Фото: скриншот

Напомним, в пятницу, 28 июля, в ряде областей Украины звучала воздушная тревога из-за поднятия вражеского Ту-22м3. Продолжилась она несколько минут из-за того, что самолет изменил свое направление.

Добавим, что ужин 27 июля враг нанес удар по с. Новоосиново на Харьковщине — повреждены 2 жилых дома и пострадали 5 человек. Также российские террористы из артиллерии, минометов и других оружий обстреляли населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

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