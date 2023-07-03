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Повітряна загроза у кількох областях України: атака дронів

3 липня 2023 23:51
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Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога в Україні 4 липня
Повітряна тривога у Києві. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Близько опівночі 3 липня Повітряні Сили України повідомили про загрозу атаки безпілотників. Йдеться про Запорізьку, Дніпропетровську та Миколаївську області.

Про це повідомляють моніторингові канали у Telegram.

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Повітряна тривога в Україні 4 липня

Про повітряні тривоги в цих областях поки не повідомляли. 

Мапа повітряних тривог наразі виглядає так:

Нагадаємо, відсутність регулярних обстрілів Києва останніми днями не варто розглядати як відмову РФ від терору мирних українських міст. Росіяни продовжать атакувати українську столицю дронами та ракетами.

У КМВА  також розповіли, як працюватимуть автоматизовані укриття. Двері в автоматизованих бомбосховищах повинні відчинятися автоматично, коли спрацьовує повітряна тривога. Однак якщо цього не станеться, є інші дієві методи.

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