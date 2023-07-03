Воздушная угроза в нескольких областях Украины: атака дронов
Около полуночи 3 июля Воздушные Силы Украины сообщили об угрозе атаки беспилотников. Речь идет о Запорожской, Днепропетровской и Николаевской областях.
Об этом сообщают мониторинговые каналы в Telegram.
Воздушная тревога в Украине 4 июля
О воздушных тревогах в этих областях пока не сообщали.
Карта воздушных тревог выглядит так:
Напомним, отсутствие регулярных обстрелов Киева в последние дни не следует рассматривать как отказ РФ от террора мирных украинских городов. Россияне продолжат атаковать украинскую столицу дронами и ракетами.
В КМВА также рассказали, как будут работать автоматизированные укрытия. Дверь в автоматизированных бомбоубежищах должна открываться автоматически, когда срабатывает воздушная тревога. Однако, если этого не произойдет, есть другие действенные методы.