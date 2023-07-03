Воздушная тревога в Украине 4 июля

Воздушная тревога в Киеве. Фото: REUTERS

Около полуночи 3 июля Воздушные Силы Украины сообщили об угрозе атаки беспилотников. Речь идет о Запорожской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Об этом сообщают мониторинговые каналы в Telegram.

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О воздушных тревогах в этих областях пока не сообщали.

Карта воздушных тревог выглядит так:

Напомним, отсутствие регулярных обстрелов Киева в последние дни не следует рассматривать как отказ РФ от террора мирных украинских городов. Россияне продолжат атаковать украинскую столицу дронами и ракетами.

В КМВА также рассказали, как будут работать автоматизированные укрытия. Дверь в автоматизированных бомбоубежищах должна открываться автоматически, когда срабатывает воздушная тревога. Однако, если этого не произойдет, есть другие действенные методы.