Україна змогла збити ракету Кинджал

МіГ-31К, який здатен переносити гіперзвукові ракети Ч-47. Фото: росЗМІ

Повітряні сили України остаточно підтвердили факт збиття гіперзвукової ракети "Кинджал" над Київською областю. Це сталося під час нічної атаки, 4 травня.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України Микола Олещук.

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Деталі про збиття ракети "Кинджал"

Микола Олещук привітав українців з історичною подією.

"Так, ми збили "не имеющий аналогов" Кинджал! Сталось це під час нічної атаки 4 травня у небі Київщини. Ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території росії", — заявив командувач ПС ЗСУ.

Окрім того, він додав, що не варто завчасно оприлюднювати інформацію, якою може скористатися ворог та зазначив, що Повітряні сили повідомлятимуть деталі про місце, час та сили, якими вдалося збити ракети, але це відбудеться тоді, коли така інформація не буде небезпечною для України.

Також Микола Олещук додав, що не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги та не хвилюватися через вибухи.



"Коли чутно гучні вибухи в повітрі, моя донька щоразу заспокоює сусідів словами: спокійно, працює наша ППО! Поговоріть і ви із своїми сусідами, допомагайте один одному у важкі хвилини, вірте в наші Повітряні Сили, вірте в ППО!" — сказав Олещук.

Чому це знаменна подія для ЗСУ

Гіперзвукова ракета "Кинджал" (Х-47М2) є чи не найголовнішою гордістю російського оборонпрому. Російська армія застосовувала її в Україні не менше 10 разів з початку повномасштабного вторгнення, проте, до цього моменту її не вдавалося збити жодного разу.

Міністр Сергій Шойгу навіть запевняв, що ракета має "блискучі характеристики", які нібито не має жодна подібна ракета у світі.

"Кинджал" є варіацією російської наземної балістичної системи "Іскандер", однак, різниця лише у тому, що "Кинджал" запускають з літака-винищувача МіН-31К та має дальність польоту до 1500 км зі швидкістю, що, як заявлено, перевищує швидкість звуку в 12 разів.

Також ракета може підійматися дуже високо, а потім пікірувати на ціль та вражати ціль під кутом 90 градусів. Володіє власною системою самонаведення та має високу точність ураження, що ускладнює роботу протиповітряної та протиракетної оборони.

Нагадаємо, у ніч на 4 травня у Defence Express заявили про успішне перехоплення ракети Х-47 "Кинжал" у повітряному просторі над Києвом. Офіційне повідомлення від Київської міської військової адміністрації також вказало на наявність інших ракет, можливо балістичного типу, в атаці, яка включала дрони-камікадзе Shahed.

Пізніше речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат спростував інформацію про те, що у ніч проти 4 травня у небі над Києвом збили російську балістичну ракету. А пресслужба Повітряних сил відмовилась від коментарів та звернулася з проханням дочекатися офіційної інформації.