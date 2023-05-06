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Воздушные силы подтвердили сбивание ракеты "Кинжал" над Киевом

6 мая 2023 09:36
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Украина смогла сбить ракету Кинжал
МиГ-31К, способный переносить гиперзвуковые ракеты Ч-47. Фото: росСМИ
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Воздушные силы Украины окончательно подтвердили факт сбивания гиперзвуковой ракеты "Кинжал" над Киевской областью. Это произошло во время ночной атаки 4 мая.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук.

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Детали об уничтожении ракеты "Кинжал"

Николай Олещук поздравил украинцев с историческим событием.

"Да, мы сбили "не имеющий аналогов" Кинжал! Произошло это во время ночной атаки 4 мая в небе Киевщины. Ракету Х-47 выпустил МиГ-31К с территории России", — заявил командующий ПС ВСУ.

Кроме того, он добавил, что не стоит заблаговременно обнародовать информацию, которой может воспользоваться враг и отметил, что Воздушные силы будут сообщать детали о месте, времени и силах, которыми удалось сбить ракеты, но это произойдет тогда, когда такая информация не будет опасна для Украины.

Также Николай Олещук добавил, что не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги и не беспокоиться из-за взрывов.

"Когда слышны громкие взрывы в воздухе, моя дочь каждый раз успокаивает соседей словами: спокойно, работает наша ПВО! Поговорите и вы со своими соседями, помогайте друг другу в трудные минуты, верьте в наши Воздушные Силы, верьте в ПВО!" — сказал Олещук.

Почему это знаменательное событие для ВСУ

Гиперзвуковая ракета "Кинжал" (Х-47М2) является едва ли не самой главной гордостью российского оборонпрома. Российская армия применяла ее в Украине не менее 10 раз с начала полномасштабного вторжения, однако до этого момента ее не удавалось сбить ни разу.

Министр Сергей Шойгу даже уверял, что у ракеты "блестящие характеристики", которые якобы не имеет ни одна подобная ракета в мире.

"Кинжал" является вариацией российской наземной баллистической системы "Искандер", однако разница лишь в том, что "Кинжал" запускают с самолета-истребителя Мин-31К и имеет дальность полета до 1500 км со скоростью, что, как заявлено, превышает скорость звука в 12 раз.

Также ракета может подниматься очень высоко, затем пикировать на цель и поражать цель под углом 90 градусов. Обладает собственной системой самонаведения и имеет высокую точность поражения, что усложняет работу противовоздушной и противоракетной обороны.

Напомним, в ночь на 4 мая в Defence Express заявили об успешном перехвате ракеты Х-47 "Кинжал" в воздушном пространстве над Киевом. Официальное сообщение от Киевской городской военной администрации также указало на наличие других ракет, возможно баллистического типа, в атаке, которая включала дроны-камикадзе Shahed.

Позже представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг информацию о том, что в ночь на 4 мая в небе над Киевом сбили российскую баллистическую ракету. А пресс-служба Воздушных сил отказалась от комментариев и обратилась с просьбой дождаться официальной информации.

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