Повітряні сили повідомили, скільки ракет і дронів збили у ніч проти 13 липня

Робота української ППО. Фото: ЗСУ

Російські окупаційні війська у ніч з 12 на 13 липня здійснили чергову атаку на Україну. Цього разу було використано не тільки дрони, а і крилаті та балістичні ракети.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗС України.

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Атака дронів

У ніч проти 13 липня російські окупаційні війська здійснили чергову спробу атаки на територію України дронами-камікадзе Shahed-136/131 та ракетами кількох видів.

Безпілотники запускалися з північно-східного напрямку, з району Курська, та з південно-східного, з Приморсько-Ахтарська.

Усього росіяни використали під час цієї нічної атаки 20 дронів іранського виробництва.

Крім того, російські окупанти завдали удару трьома ракетами:

двома крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря;

однією балістичною ракетою "Іскандер-М" з кримського міста Джанкой.

Успішна робота ППО

Усі 20 російських безпілотників, як повідомили Повітряні сили, були знищені.

Крім того, сили ППО ліквідували обидві крилаті ракети "Калібр".

Інформація щодо балістичної ракети "Іскандер-М" уточнюється.

У "полюванні" на дрони брали участь, зокрема:

винищувальна авіація;

мобільні вогневі групи Повітряних сил.

Крім того, була використана протиповітряна оборона інших частин Сил оборони України.

Повітряні сили про нічну атаку росіян 13 липня 2023 року

Нагадаємо, що попередньої ночі було знищено 11 із 15 російських дронів-камікадзе.