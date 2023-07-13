Повітряні сили повідомили, скільки ракет і дронів збили у ніч проти 13 липня
Російські окупаційні війська у ніч з 12 на 13 липня здійснили чергову атаку на Україну. Цього разу було використано не тільки дрони, а і крилаті та балістичні ракети.
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗС України.
Атака дронів
У ніч проти 13 липня російські окупаційні війська здійснили чергову спробу атаки на територію України дронами-камікадзе Shahed-136/131 та ракетами кількох видів.
Безпілотники запускалися з північно-східного напрямку, з району Курська, та з південно-східного, з Приморсько-Ахтарська.
Усього росіяни використали під час цієї нічної атаки 20 дронів іранського виробництва.
Крім того, російські окупанти завдали удару трьома ракетами:
- двома крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря;
- однією балістичною ракетою "Іскандер-М" з кримського міста Джанкой.
Успішна робота ППО
Усі 20 російських безпілотників, як повідомили Повітряні сили, були знищені.
Крім того, сили ППО ліквідували обидві крилаті ракети "Калібр".
Інформація щодо балістичної ракети "Іскандер-М" уточнюється.
У "полюванні" на дрони брали участь, зокрема:
- винищувальна авіація;
- мобільні вогневі групи Повітряних сил.
Крім того, була використана протиповітряна оборона інших частин Сил оборони України.
Нагадаємо, що попередньої ночі було знищено 11 із 15 російських дронів-камікадзе.