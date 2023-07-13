Воздушные силы сообщили, сколько ракет и дронов сбили в ночь на 13 июля

Работа украинской ПВО. Фото: ВСУ

Российские оккупационные войска в ночь с 12 на 13 июля совершили очередную атаку на Украину. На этот раз были использованы не только дроны, но и крылатые и баллистические ракеты.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВС Украины.

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Атака дронов

В ночь на 13 июля российские оккупационные войска предприняли очередную попытку атаки на территорию Украины дронами-камикадзе Shahed-136/131 и ракетами нескольких видов.

Беспилотники запускались с северо-восточного направления, из района Курска, и с юго-восточного, из района Приморско-Ахтарска.

Всего россияне использовали во время этой ночной атаки 20 дронов иранского производства.

Кроме того, российские оккупанты нанесли удар тремя ракетами:

двумя крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря;

одной баллистической ракетой "Искандер-М" из крымского города Джанкой.

Успешная работа ПВО

Все 20 российских беспилотников, как сообщили воздушные силы, были уничтожены.

Кроме того, силы ПВО ликвидировали обе крылатые ракеты "Калибр".

Информация о баллистической ракете "Искандер-М" уточняется.

В "охоте" на дроны участвовали, в частности:

истребительная авиация;

мобильные огневые группы воздушных сил.

Кроме того, была использована противовоздушная оборона других частей сил обороны Украины.

Воздушные силы о ночной атаке россиян 13 июля 2023 года

Напомним, что предыдущей ночью было уничтожено 11 из 15 российских дронов-камикадзе.