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Воздушные силы сообщили, сколько ракет и дронов сбили в ночь на 13 июля

13 июля 2023 08:43
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Воздушные силы сообщили, сколько ракет и дронов сбили в ночь на 13 июля
Работа украинской ПВО. Фото: ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска в ночь с 12 на 13 июля совершили очередную атаку на Украину. На этот раз были использованы не только дроны, но и крылатые и баллистические ракеты.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВС Украины.

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Атака дронов

В ночь на 13 июля российские оккупационные войска предприняли очередную попытку атаки на территорию Украины дронами-камикадзе Shahed-136/131 и ракетами нескольких видов.

Беспилотники запускались с северо-восточного направления, из района Курска, и с юго-восточного, из района Приморско-Ахтарска.

Всего россияне использовали во время этой ночной атаки 20 дронов иранского производства.

Кроме того, российские оккупанты нанесли удар тремя ракетами:

  • двумя крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря;
  • одной баллистической ракетой "Искандер-М" из крымского города Джанкой.

Успешная работа ПВО

Все 20 российских беспилотников, как сообщили воздушные силы, были уничтожены.

Кроме того, силы ПВО ликвидировали обе крылатые ракеты "Калибр".

Информация о баллистической ракете "Искандер-М" уточняется.

В "охоте" на дроны участвовали, в частности:

  • истребительная авиация;
  • мобильные огневые группы воздушных сил.

Кроме того, была использована противовоздушная оборона других частей сил обороны Украины.

Воздушные силы о ночной атаке россиян 13 июля 2023 года
Воздушные силы о ночной атаке россиян 13 июля 2023 года

Напомним, что предыдущей ночью было уничтожено 11 из 15 российских дронов-камикадзе.

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