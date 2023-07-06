Повітряна тривога в Україні 6 липня

Повітряні сили повідомляють про три хвилі запуску "шахедів"
Повітряні Сили України повідомляють про три хвилі "шахедів". У низці областей на півдні України увечері 6 липня досі триває повітряна тривога. Також повідомлялося про вибухи у Дніпропетровській області.
Про це пишуть моніторингові канали.
Загроза "Шахедів"
Повідомляється про загрозу застосування ворогом ударних дронів.
Рухаються у напрямку Кіровоградщини.
Перебувають над:
- Миколаївською;
- Запорізькою;
- Дніпропетровською областями.
Не ігноруйте сигнали тривоги, пройдіть в укриття! Не знімайте і не публікуйте роботу ППО!
Повітряна тривога в Україні ввечері 6 липня
Наразі мапа повітряних тривог виглядає так:
23:28:
Повідомляється, що до мапи повітряних тривог додалися Полтавська та Харківська області.
23:52:
Моніторингові канали попереджають, що цієї ночі можлива масштабна повітряна тривога
00:04:
До мапи повітряних тривог додалася Черкаська область. Також повідомляється про напрямок ворожих дронів на столицю.
Нагадаємо, у ніч проти 6 липня ворог завдав удару "Калібрами" по Львову. Внаслідок влучання у багатоквартирний житловий будинок.
Міський голова Львова Андрій Садовий назвав цей нічний удар найбільшою атакою на цивільну інфраструктуру міста з початку повномасштабної війни.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак показав перші кадри після удару російської ракети по житловому будинку у Львові. На відео можна побачити, як надзвичайники рятують людей з-під завалів.