Повітряна тривога в Україні 6 липня

Ворожі безпілотники "шахеди". Фото: Google

Повітряні Сили України повідомляють про три хвилі "шахедів". У низці областей на півдні України увечері 6 липня досі триває повітряна тривога. Також повідомлялося про вибухи у Дніпропетровській області.

Про це пишуть моніторингові канали.

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Загроза "Шахедів"

Повідомляється про загрозу застосування ворогом ударних дронів.

Рухаються у напрямку Кіровоградщини.

Перебувають над:

Миколаївською;

Запорізькою;

Дніпропетровською областями.

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Повітряна тривога в Україні ввечері 6 липня

Наразі мапа повітряних тривог виглядає так:

23:28:

Повідомляється, що до мапи повітряних тривог додалися Полтавська та Харківська області.

23:52:

Моніторингові канали попереджають, що цієї ночі можлива масштабна повітряна тривога

00:04:

До мапи повітряних тривог додалася Черкаська область. Також повідомляється про напрямок ворожих дронів на столицю.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня ворог завдав удару "Калібрами" по Львову. Внаслідок влучання у багатоквартирний житловий будинок.

Міський голова Львова Андрій Садовий назвав цей нічний удар найбільшою атакою на цивільну інфраструктуру міста з початку повномасштабної війни.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак показав перші кадри після удару російської ракети по житловому будинку у Львові. На відео можна побачити, як надзвичайники рятують людей з-під завалів.