Воздушная тревога в Украине 6 июля

Вражеские беспилотники "шахеды". Фото: Google

Воздушные Силы Украины сообщают о трех волнах "шахедов". В ряде областей на юге Украины вечером, 6 июля, продолжается воздушная тревога. Также сообщалось о взрывах в Днепропетровской области.

Об этом пишут мониторинговые каналы.

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Сообщается об угрозе применения врагом ударных дронов.

Двигаются в направлении Кировоградщины.

Находятся над:

Николаевской;

Запорожской;

Днепропетровской области.

Не игнорируйте сигналы тревоги, пройдите в укрытие! Не снимайте и не публикуйте работу ПВО!

Воздушная тревога в Украине вечером 6 июля

Карта воздушных тревог выглядит так:

23:28:

Сообщается, что к карте воздушных тревог добавились Полтавская и Харьковская области.

Напомним, в ночь на 6 июля враг нанес удар "Калибрамы" по Львову. В результате попадания в многоквартирный жилой дом.

Городской голова Львова Андрей Садовый назвал этот ночной удар самой большой атакой на гражданскую инфраструктуру города с начала полномасштабной войны.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак показал первые кадры после удара российской ракеты по жилому дому во Львове. На видео можно увидеть, как чрезвычайники спасают людей из-под завалов.