Воздушная тревога в Украине 6 июля

Воздушные силы сообщают о трех волнах запуска "шахедов"
Воздушные Силы Украины сообщают о трех волнах "шахедов". В ряде областей на юге Украины вечером, 6 июля, продолжается воздушная тревога. Также сообщалось о взрывах в Днепропетровской области.
Об этом пишут мониторинговые каналы.
Угроза "Шахедов"
Сообщается об угрозе применения врагом ударных дронов.
Двигаются в направлении Кировоградщины.
Находятся над:
- Николаевской;
- Запорожской;
- Днепропетровской области.
Не игнорируйте сигналы тревоги, пройдите в укрытие! Не снимайте и не публикуйте работу ПВО!
Воздушная тревога в Украине вечером 6 июля
Карта воздушных тревог выглядит так:
23:28:
Сообщается, что к карте воздушных тревог добавились Полтавская и Харьковская области.
Напомним, в ночь на 6 июля враг нанес удар "Калибрамы" по Львову. В результате попадания в многоквартирный жилой дом.
Городской голова Львова Андрей Садовый назвал этот ночной удар самой большой атакой на гражданскую инфраструктуру города с начала полномасштабной войны.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак показал первые кадры после удара российской ракеты по жилому дому во Львове. На видео можно увидеть, как чрезвычайники спасают людей из-под завалов.