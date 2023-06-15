Повітряні сили розповіли, скільки цілей збили вночі над Одещиною

Український захисник переслідує ворожу ціль. Фото: facebook.com/NGUmainpage

Сьогодні вночі, 15 червня, окупанти атакували Україну крилатими ракетами Х-101/Х-555. Також використали дрони "Shahed-136/131".

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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"Чотирма літаками стратегічної авіації Ту-95мс здійснено чотири пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря. Одну із ракет вдалось знищити, решта — влучили в промислові об’єкти в Дніпропетровській області. Про наслідки удару повідомлять місцеві військові адміністрації", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що росіяни запускали "шахеди" з двох напрямків — північного та південного. Усі 20 ворожих дронів ліквідували Повітряні Сили.

"Крім того, знищено ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня, який здійснював повітряну розвідку на східному напрямку", — додало командування.

Нагадаємо, що вночі, 15 червня, в Україні під час масштабної повітряної тривоги лунали чергові вибухи в Одеській області. Попередньо, цілі збила ППО.

Також ми писали, що сьогодні, 15 червня, в Одесі оголошено день жалоби за загиблими людьми внаслідок російської атаки 14 червня на лікарню. Росіяни вбили трьох мирних жителів, ще 13 — поранені.